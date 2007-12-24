Томенко думает, что Янукович сделал европейский шаг

Заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО считает демократическим и европейским шагом создание Партией регионов оппозиционного правительства.

Об этом говорится в комментарии Н.ТОМЕНКО, переданном УНИАН его пресс-службой.

„Наша команда уже несколько лет убеждает своих политических оппонентов в необходимости построения такой политической системы, в которой бы общество четко видело альтернативу решений не только во время избирательной кампании, но и в процессе деятельности власти после выборов”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что идея необходимости создания оппозиционного правительства была впервые презентована командой БЮТ в законопроекте „О парламентской оппозиции”. Она базировалась на том, что меньшинство в Верховной Раде в обязательном порядке должно презентовать стратегию своей деятельности, а также состав оппозиционного правительства, чтобы иметь возможность контролировать решение действующей власти.

„В сожалению, во время такой дискуссии, когда наша команда находилась в оппозиции, представители тогдашнего парламентского большинства - Партия регионов, коммунисты и социалисты – были, мягко говоря, критически настроенные относительно идеи оппозиционного правительства. Теперь, после того как они сами оказались в меньшинстве, Партией регионов было решено реализовать эту идею”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

По его убеждению, создание оппозиционного правительства - это цивилизованный, европейский шаг, который должен зависеть не только от желания оппозиционных партий, но и от принятых соответствующих правовых принципов для деятельности оппозиционного правительства, что должно стать нормой политической жизни Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Партия регионов заявила о создании оппозиционного правительства, которое возглавил лидер партии, бывший премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.