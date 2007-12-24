Янукович думает, что Ющенко с Тимошенко позовут его в штрейкбрехеры

Украина в ближайшее время будет наблюдать соревнование за пост Президента между нынешним главой государства Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение высказал на пресс-конференции лидер Партии регионов Виктор ЯУНКОВИЧ, отвечая на вопрос, кого он видит своим основным конкурентом на будущих выборах Президента.

«Соревнование между Президентом ЮЩЕНКО и премьер-министром ТИМОШЕНКО, кто из них будет первым, мы с вами будем наблюдать в ближайшее время», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что не хочет принимать участия «в этой интриге».

«Оппозиция никогда не будет занимать такую роль – штрейкбрехера в этих отношениях», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что, «безусловно, соревнования эти будут, и кто будет первым, - покажет жизнь».