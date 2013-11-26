Янукович: Ассоциация с ЕС возможна лишь тогда, когда Украина будет экономически готова (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил в интервью украинским телеканалам.

«Мы же не меняем курс. Мы хотим сейчас, чтобы считались с нашими интересами. Мы идем этим путем. Мы его не меняем", - заявил Янукович в интервью, фрагмент которого показал телеканал" Интер" в эфире программы "Подробности".

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Как сообщал УНИАН, Президент Украины дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1+1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV), Ларисе Губиной («5 канал») и Олег Панюта (телеканал «Украина»).

Во фрагменте интервью, который показал в новостях телеканал "1+1", Янукович отметил, что Соглашение об ассоциации может быть подписано, когда удастся договориться с ЕС о «нормальных» экономических условиях.

«Как только мы выйдем на тот уровень, который нам будет комфортным, и когда он будет соответствовать нашим интересам, когда мы договоримся на нормальных условиях, тогда мы будем вести разговор о подписании. Когда это будет – скоро или не очень скоро, время покажет. Я хочу, чтобы это время было как можно скорее», - сказал Янукович.

На данный момент, отметил Президент, предложения ЕС о предоставлении финпомощи после подписания соглашения с МВФ в размере 610 млн евро – унизительны.

«Это соглашение об ассоциации, 610 миллионов евро заложена финансовая техническая помощь Украине. Начиная с 2010 года. Три года подряд эту конфетку в красивой обертке нам показывали и говорили: вы их получите, когда с МВФ подпишете соглашение. Я не хочу грубо выражаться, но не надо нас так унижать. Мы - серьезная страна, европейская», - сказал Янукович.

Видео: ТСН