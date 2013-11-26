Янукович попросил МВФ не унижать Украину: "Мы не маленькие дети" (видео)

Во время интервью журналистам украинских телеканалов Виктор Янукович рассказал, что в течение последних трех лет представители Европейского Союза провозглашали условием предоставления Украине технической помощи в размере 610 млн. евро подписание соглашения с МВФ о предоставлении Украине кредита на условиях этой организации.

«С 2010 года три года подряд эту конфету в красивой обертке нам показывали и говорили: «Вы их (средства МВФ) получите, когда с Международным валютным фондом подпишете соглашение». Не надо нас унижать. Мы не маленькие дети, на сладкие конфеты мы не идем. Мы серьезная европейская страна, а МВФ говорит: «Поднимите тарифы для населения, заморозьте заработные платы и пенсии» и так далее. Я на это никогда не пойду», - отметил президент.

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По его словам, переговоры с МВФ оказались безрезультатными.

«Наши расчеты на то, что нам поможет Международный валютный фонд, завершились ничем. Я лично вел переговоры с МВФ на высоких уровнях и в Украине, и в Соединенных Штатах. Мы получили отрицательный ответ», - подчеркнул Янукович.

Президент Украины Виктор Янукович дал интервью тележурналистам Савику Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Интер»), Александру Ткаченко («Студия 1+1»), Андрею Куликову (телеканал ICTV), Ларисе Губиной («5 канал») и Олегу Панюте (телеканал «Украина»).

Видео: ТСН