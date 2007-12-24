Янукович поскромничал: он лишь подготовит ПР к президентским выборам
14:17, 24 декабря 2007Политика
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Кто будет кандидатом – решит партия
Партия регионов, «вне сомнения», будет принимать участие в президентских выборах, заявил лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что будет руководить «процессом подготовки к президентским выборам».
«А когда придет время выдвижения, то решит партия, решит съезд по поводу кандидата от партии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
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