Янукович поскромничал: он лишь подготовит ПР к президентским выборам

Партия регионов, «вне сомнения», будет принимать участие в президентских выборах, заявил лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он подчеркнул, что будет руководить «процессом подготовки к президентским выборам».

«А когда придет время выдвижения, то решит партия, решит съезд по поводу кандидата от партии», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.