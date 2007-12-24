Янукович готовится сдать Черновецкого?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что его политическая сила может поддержать инициативу о проведении досрочных выборов Киевского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов поддержит данную инициативу, если «это будет происходить в рамках законодательства».

Он отметил, что определение относительно законности выделения земель в Киеве должны принимать органы прокуратуры и суды. По словам В.ЯНУКОВИЧА, еще будучи премьер-министром Украины, он обратился в Генеральную прокуратуру по поводу ситуации в Киеве относительно распределения земель.