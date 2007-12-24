Янукович говорит, что хорошо умеет пользоваться законами

На вопрос о теневой приватизации во времена премьерства Виктора Януковича, в частности, государственных дач, лидер ПР на пресс-конференции, что проходит сейчас, ответил, что единственная дача, которая теперь есть в его распоряжении, выделена ему eказом Президента Виктора Ющенко. Здание находится в Пуще-Водице и пребывает в ужасном состоянии, - заметил экс-премьер, но добавил, что он – человек простой, и ему достаточно одной кровати.

На уточняющее вопрос о том, кто сейчас живет в государственной резиденции “Міжгір’я”, и почему спецназовцы, которые несут охрану вокруг, гоняют от резиденции журналистов, Янукович в рамках пресс-конференции отвечать отказался. Вместо этого пообещал журналисту раскрыть все эти вопросы в отдельной беседе. В дополнение экс-премьер попросил журналистов не переживать за его будущее в связи с “дачными скандалами”, которые периодически возникают в СМИ. “Я очень хорошо читаю законы и знаю, как ими пользоваться”, - заявил Янукович.