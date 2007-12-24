Зварич объяснил, чем министры отличаются от депутатов

Заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ надеется, что Центральная избирательная комиссия завтра в первой половине дня решит вопрос относительно регистрации новоизбранных депутатов и вопрос о признании избранными народных депутатов, и парламент возобновит свою работу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе блока НУ-НС.

“Тогда уже во второй половине дня, в соответствии с решением ВР, состоится следующее заседание парламента”, - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Он напомнил, “что первый вопрос, который будет рассматривать ВР на своем заседании, это принесение присяги новыми народными депутатами”. Р.ЗВАРИЧ также объяснил, что правовая коллизия, возникшая в ВР, связана с несоответствием закона о Кабмине и закона о выборах народных депутатов. “То, что распространяется на членов правительства в соответствии с законом о Кабмине, не распространяется на остальных лиц, которые могут оказаться на руководящих должностях в центральных органах исполнительной власти. Народным депутатам отводится 20 дней, чтобы решить вопрос несовместительства. В то же время в отношении членов Кабмина, этот вопрос должен быть решен немедленно”, - сказал он.

В то же время Р. ЗВАРИЧ выразил убеждение, что “парламент при любых условиях будет дееспособным”.