Рыбак заявил, что Рада не сможет отправить правительство в отставку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак в интервью журналистам, комментируя инициативу оппозиции относительно отставки правительства.

Он отметил: “Сказать, что сегодня есть голоса для отставки правительства, то таких голосов нет в парламенте”.

Рыбак также сообщил, что в среду он вернется в Украину, и поручит соответствующему комитету ВР рассмотреть эти вопросы, «потому что есть специальная процедура рассмотрения этого вопроса - она определена в регламенте».

Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что готов уйти в отставку, если его аргументы за прекращение переговоров о подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС безосновательны