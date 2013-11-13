Подписав ассоциацию, Украина через 10-15 лет может стать членом ЕС - евродепутат

В то же время он допустил, что в случае, если Украина не выполнит всех критериев, то потеряет время, по крайней мере, до 2016 года.

"Соглашение прошло переговорный процесс, парафировано, переведено и проверено с юридической точки зрения. Оно абсолютно готово к подписанию. Что требуется - так это политического согласия Совета (Совет ЕС на уровне министров иностранных дел, который должен заседать 18 ноября - УНИАН)", - сказал польский евродепутат. "Это зависит от того, как будет решено "дело Тимошенко" и подпишут ли или не подпишут соглашение члены ЕС", - отметил он.

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В случае неподписания соглашения в конце ноября в Вильнюсе, допустил Коваль, процесс ожидания нового случая подписать Соглашение об ассоциации "продлится, по крайней мере, два с половиной года."

Однако, в случае подписания соглашения, "украинцы будут иметь возможность чувствовать (в ЕС - УНИАН) себя как дома, хотя они не будут членами ЕС. Через 10-15 лет было бы естественно говорить о вступлении Украины", - сказал польский евродепутат.

Он отметил, что «мы должны послать четкий сигнал людям в странах "Восточного партнерства" также, что кроме соглашений об ассоциации, их ожидает безвизовый режим».

Отвечая на вопрос об отношениях Украины с Россией в случае подписания Соглашения об ассоциации, Коваль сказал, что соглашение мало что изменит в них. «Оно откроет новые каналы торговли для россиян, которые имеют свои бизнесы (в Украине -- УНИАН), позволив им чувствовать себя комфортно в общем доме, которым является ЕС. Столько объединяет (Украину и Россию -- УНИАН), что никто не сможет перерезать эти связи», - сказал Коваль