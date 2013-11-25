В Николаеве запретили собирать Евромайдан до 7 января

В Николаеве суд запретил проведение массовых акций с 24 ноября этого года до 7 января 2014 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной парторганизации "Батькивщины", такое решение приняла судья Николаевского окружного административного суда Оксана Малых 24 ноября.

Таким образом суд удовлетворил иск исполнительного комитета Николаевского городского совета за подписью вице-мэра Юрия Андриенко к организаторам Евромайдана.

"Судья Малых свое решение аргументировала тем, что проведение акций может привести к массовым беспорядкам и нарушению правил благоустройства: повреждению асфальтного покрытия под давлением палаток", - сказано в сообщении.

По теме: В Одессе суд запретил собирать Евромайдан

Адвокат Николаевского Евромайдана Виктория Москаленко уверена, что данное решение абсолютно незаконно, грубо противоречит Конституции Украины и нормам международного права, ратифицированным Украиной.

"Нами в суд были представлены все доказательства, что акция носит исключительно мирный характер, были вызваны в качестве свидетелей горожане. В свою очередь, истцы не предоставили ни одного доказательства для обоснования своих утверждений о возможных столкновениях различных политсил. Кроме того, ни истец, ни суд не указали норму Закона, в соответствии которой можно ограничить проведение акций", - сообщает Москаленко.

Объединенная оппозиция в настоящее время готовит необходимые документы для подачи апелляции на данное решение административного суда в суд высшей инстанции, а также в международные судебные институты.