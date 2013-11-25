В Одессе суд запретил собирать Евромайдан

В Одессе Окружной административный суд запретил проведение акций почти во всем городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в постановлении суда, вынесенном в ночь на 25 ноября.

В нем сказано, что с 25 ноября по 31 декабря включительно запрещены все массовые мероприятия – митинги, собрания, пикеты и т. д. Тем самым удовлетворены исковые требования, с которыми в суд обратился исполком Одесского городского совета, интересы которого на заседании представлял и. о. директора юридического департамента Александр Ищенко.

В обоснование заявленного иска исполком ссылается, в частности, на то, что в мэрию обратилась Одесская городская организация Европейской партии Украины с заявкой о намерении проведения массовых акций (численностью до 6 тыс. человек) с использованием шумовой аппаратуры. Заявитель перечислил адреса проведения акций. В своих доводах исполком также ссылается на обращение городского управления ГУ МВД в Одесской области, ходатайствующего перед мэрией о пресечении проведения массовых мероприятий, с целью обеспечения правопорядка.

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Действия принятого судом постановления распространяются не только на центр Одессы, а практически охватывает все знаковые места и прилегающие к ним территории во всех 4-х административных районах города.

Например, под действие постановления вместе с территориями возле административных зданий горсовета и областной госадминистрации подпадают также районные администрации, здания городского и областного УВД, другие админздания, включая, суды, прокуратуры и т. д.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 05.15 в Одессе разогнали Евромайдан. По данным пресс-службы Евромайдана-Одесса, «сотни милиционеров оцепили площадь по периметру возле памятника Дюку де Ришелье. Участникам Евромайдана зачитали решение областного административного суда, после чего за ограждение были запущены около 30 человек спортивного телосложения, которые силой смели на своем пути все палатки и флаги и погрузили в грузовик». Участники палаточного городка не оказывали сопротивление милиции – «силы были неравными: на 120 милиционеров и три десятка «братков» оставалось 24 участника Евромайдана».

Лидера «Демократического альянса» Алексея Черного забрали в автозак вместе с двумя соратниками. По пути в РОВД он был избит из-за того, что попытался снимать всё происходящее на телефон.