Кужель подала в отставку

Заместитель министра регионального развития и строительства Александра КУЖЕЛЬ (представитель Партии регионов) подала в отставку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства Украины.

«Считаю некорректным занимать должность в правительстве в тот момент, когда Партия регионов находится в оппозиции", - прокомментировала А.КУЖЕЛЬ свое решение.

В то же время она подчеркнула, что как президент аналитического центра «Академия» она будет продолжать работу в сфере упрощения процедур строительства, возведения доступного социального жилья, в том числе для инвалидов, и будет выступать активным лоббистом административно-территориальной реформы.

Как сообщал УНИАН, 28 марта 2007 года Кабинет министров назначил А.КУЖЕЛЬ заместителем министра регионального развития и строительства.

18 декабря парламент утвердил на посту министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДУ (НУ-НС).