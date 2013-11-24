В Черкассах милиция не дала митингующим установить палатки (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, правоохранители демонтировали одну палатку, которую успели установить активисты. На участников акции составили административные протоколы о правонарушении.

Также, как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации партии «Батькивщина», работники ГАИ препятствуют выезду из Черкасс автобусов с активистами в Киев на Евромайдан. Кроме того, по словам кандидата в депутаты от оппозиции Николая Булатецкого, "сотрудники ГАИ на платной стоянке сняли государственные номерные знаки с моего автомобиля, чем заблокировали мой выезд на Киев".

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Одновременно ГАИ еще 22 ноября распространила официальное заявление об отсутствии препятствий движению автобусов со стороны ее работников.

"На некоторых Интернет-сайтах появилась информация о препятствовании со стороны ГАИ движению автобусов, которые следуют в Киев на акцию в поддержку евроинтеграционного курса. Госавтоинспекция Украины сообщает, что ни одного случая препятствования движению автобусов, следующих в направлении столицы, не было", - сказано в сообщении.