СМИ заявляют, что Евромайдан сегодня попытаются разогнать, в милиции это опровергают

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

«Эта информация не соответствует действительности. Правоохранительные органы не намерены оказывать какие-то действия к участникам мирного собрания», - сказали в ОСО, призвав одновременно граждан, участвующих в массовом мероприятии, соблюдать соответствующие правила поведения и не нарушать общественный порядок.

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Отдельные СМИ распространили сегодня информацию о том, что предстоящей ночью спецотряд правоохранительных органов планирует разогнать митинг на центральной площади Киева.Согласно информации, одному из организаторов позвонил информатор со столичного управления МВД и сообщил, что именно «сегодня спецназовцы разгонять Майдан, мотивируя это тем, что должен приехать грузовик с техникой для установки вокруг стелы Независимости ледового катка».

В течение последних суток этот грузовик приезжаа на Майдан уже дважды - поздно вечером 22 ноября и днем 23- го. Оба раза участники акции не дали им разгрузиться и устанавливать каток.

«Это делается для того, чтобы если завтра соберется большое количество людей. и они пойдут на митинг на Европейскую площадь, чтобы они здесь, на Майдане не остались. Потому что на Европейской площади - проезжая часть, и там стоять просто невозможно» , - отметили организаторы.