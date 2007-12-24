Тимошенко найдет виновных в аварии на шахте?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что государство найдет возможность возродить шахту им.Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства сообщила сегодня журналистам в Донецке после завершения встречи с трудовым коллективом шахты им.Засядько.

«Мы найдем возможности, как государству помочь возродить шахту и подготовить все необходимые системы безопасности», - отметила премьер-министр.

По ее словам, «завтра состоится совещание с министром финансов и будет определено, как дальше работать в этом направлении».

Она напомнила, что сегодня шахта находится в собственности государства и «государство не будет отмежевываться от проблем предприятия». «Все соответствующие службы должны ускорить работу с тем, чтобы безопасные участки шахты начали работать», - указала Ю.ТИМОШЕНКО.

На вопрос, понесут ли ответственность виновные в авариях на шахте, премьер-министр подтвердила, что «виновные обязательно будут привлечены к ответственности». «Потому что если такие аварии будут проходить без ответственности лиц, которые действительно причастны к этому, тогда такие аварии будут реальностью», – заключила Ю.ТИМОШЕНКО