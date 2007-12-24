Тимошенко обещала горнякам не закрывать шахту им.Засядько

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена лоббировать позицию о закрытии шахты им.Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала вчера, выступая на встрече с трудовым коллективом этого предприятия.

«Правительство очень ответственно относится к работе вашей шахты, и я не стану на позицию о закрытии шахты», - сказала премьер-министр, прервав выступление представителей профсоюзов предприятия, которые просили главу правительства не принимать решения о закрытии этой шахты.

Премьер подчеркнула, что целью ее встречи с трудовым коллективом является выяснение всех проблем, с которыми сталкиваются угледобывающие предприятия, шахтеры и их семьи.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что все реформы в угольной отрасли будут направлены на улучшение ситуации в области охраны труда, пенсионного обеспечения и повышения престижности шахтерского труда.

По словам премьер-министра, на следующей неделе начнет свою деятельность рабочая группа при главе правительства по усовершенствованию законодательства в этой сфере.

Ю.ТИМОШЕНКО также предложила трудовым коллективам делегировать в состав рабочей группы своих представителей, которые вместе с депутатами и специалистами смогут подготовить высококачественные законопроекты.