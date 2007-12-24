Тимошенко не допустит повышения пенсионного возраста

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не допустит повышения пенсионного возраста в Украине.

Как, передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала вчера, выступая в Донецке на встрече с трудовым коллективом шахты им.Засядько.

«Я хочу вам сказать, что наша команда не допустит таких вещей никогда. Потому что повышение возраста выхода на пенсию для наших условий жизни и охраны здоровья недопустимы», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «как можно наших мужчин отправлять на пенсию в 65 лет, если средняя продолжительность жизни в Украине составляет 62 года?». «Кого отправлять? - высказала удивление премьер-министр. – По этому вопросу не волнуйтесь, мы этого не допустим».