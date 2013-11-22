Заседание ВР началось. Оппозиция встретила Азарова возгласами "Ганьба!"
Заседание Верховной Рады Украины началось с опозданием на 10 минут. Оппозиция встретила премьер-министра Николая Азарова, который пришел в сессионный зал, возгласами "Ганьба!".
Как передает корреспондент УНИАН, после этого ряд депутатов от фракции “Батькивщина” подошли к ложе правительства и стали расстилать флаги ЕС на рабочих местах Азарова, первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко.
Члены правительства сняли эти флаги.
По теме: Украина приостанавливает подготовку к ассоциации с ЕС - Кабмин
Депутаты от фракции Партии регионов встали в ряд возле правительственной ложи, чтобы не пропустить оппозицию к ней.
Премьер-министр Украины Николай Азаров начал выступление с объяснения причин приостановки подготовки Соглашения об ассоциации с ЕС.
Депутаты от оппозиции начали криками заглушать его выступление.
В ответ Азаров сказал, чтобы они послушали, потому что "поорать всегда успеют".