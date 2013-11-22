В ЕС считают, что украинское правительство "неожиданно прогнулось перед Кремлем" (видео)

К оптимистам можно отнести президента Литвы Далю Грибаускайте. Она верит, что украинская власть еще сможет спасти соглашение. "Подписание соглашения об ассоциации до последней минуты будет в руках руководства самой Украины", - считает она.

Впрочем, пессимистов значительно больше. Хорошо знакомый с украинскими реалиями Александр Квасьневский уже заявил, что соглашения точно не будет, сообщает ТСН.

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"На этом этапе это конец. Премьер Азаров нас проинформировал, что соглашение в Вильнюсе подписано не будет. Трудно прогнозировать, когда можно будет вернуться к его подписанию. В следующем году будут выборы в Европарламент. А в 2015-м - президентские выборы в Украине", - пояснил он.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт видит в решении украинских властей руку Москвы. "Украинское правительство неожиданно прогнулось перед Кремлем. Очевидно, работает политика грубого давления", - в нетипичном для дипломатов тоне высказался он.

Многие разочарованных европейских политиков считают, что именно теперь Украина наконец определилась с вектором внешней политики.

Власть просто не хочет ассоциации - считает европарламентарий, вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольский. "Сегодняшнее голосование в Верховной Раде подтверждает печальный сценарий. Если Янукович не хочет ассоциации с ЕС, теперь это откровенно признали", - прокомментировал ситуацию политик.

Схожего мнения придерживается и немец, председатель комитета иностранных дел Европарламента Эльмар Брок. "Учитывая состояние переговоров и на поведение украинского президента, у меня сложилось впечатление, что Янукович не хочет подписывать соглашение об ассоциации", - признался он.

Европа все еще пытается понять, что на самом деле стоит за решением украинского правительства. Не является ли это просто блефом, чтобы заставить Брюссель пойти на уступки.

Ранее сообщалось, что Европа все равно будет ожидать от Украины "закона о Тимошенко".