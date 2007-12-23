Кабмин проверит каждую копейку компенсаций семьям погибших на шахте

Министерство труда и социальной политики Украины проведет оценку выплаченных компенсаций и необходимой помощи семьям погибших горняков на шахте им. А.Засядько в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня в Донецке на встрече с семьями погибших шахтеров.

«Мы создадим специальную группу от Министерства труда и социальной политики по вопросам социальной защиты и пенсий. Мы проверим выплаты, которые были обнародованы: какие сделаны и какие еще нужно сделать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что расходование средств из благотворительного фонда должно осуществляться с учетом пожеланий семей погибших.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО инициировала создание рабочей группы при премьер-министре по разработке законодательства о престижности шахтерского труда и социальной защите.

Глава правительства предложила всем специалистам подключиться к деятельности этой рабочей группы.