РФ может стать владельцем стратегических объектов украинской экономики - глава МИД Швеции

Об этом он сказал в Институте Брукингса в США, где около 100 человек собрались на конференцию по Восточному партнерству, передает "Украинская правда".

"Мы оставляем наши двери открытыми для Украины. Но это решение Украины - входить ли в эти двери", - прокомментировал он решение Кабмина приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.

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Бильдт прогнозирует, что президент Украины Виктор Янукович получит деньги от России на специальных условиях: "Россия может стать владельцем стратегических объектов украинской экономики".

Глава МИД Швеции считает, что отказ Украины от ассоциации остановит модернизацию Украины.

Он выразил опасение, что после решения Януковича "Украина идет не на восток и не на запад, а вниз. Из-за проблем в экономике".

Вместе с тем посол Польши в США Ричард Шепф заявил, что "каждый последующий раз, когда (член миссии Европарламента в Украине) Квасьневский приезжал в США, он был все более озабоченным".

"Потому что казалось, что Янукович был под давлением тех в своем окружении, кто имел личный конфликт с Тимошенко", - заявил Шепф.

Чарльз Грант, директор Центра европейских реформ заявил: "Украинские бизнес-элиты не готовы к Соглашению об ассоциации. Они теряют в краткосрочной перспективе. Если бы я был украинским олигархом, я бы сказал Януковичу: Не подписывайте!".

А Томас Беггера, руководитель подразделения политического планирования МИД Германии в свою очередь призывал: "Давайте держать двери открытыми для Украины".

В четверг правительство решило приостановить процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с ЕС.

Парламент в четверг отклонил все 6 законопроектов по выездузаключенных для лечения за границу.

Вечером 21 ноября миссия Европарламента в составе экс-президентов Пэта Кокса и Александра Квасьневского выразили глубокое разочарование решением правительства Украины отложить подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и призвала президента Януковича сдержать слово.

В ночь на 22 ноября на Майдане Независимости в Киеве собралось от 1000 до 2000 человек, чтобы выразить недовольство решением правительства о приостановлении подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом.