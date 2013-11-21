Для прекращения евроинтеграции необходимо решение Верховной Рады - эксперт

Для прекращения евроинтеграции как внешнеполитического курса Украины необходимо решение Президента и Верховной Рады.

Об этом заявил эксперт по международным вопросам Василий Филипчук в эфире «5 канала».

По его словам, Кабинет министров не имел права принимать решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

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«Мы не остановили евроинтеграцию… После того, как Президент примет указ и Верховная Рада примет изменения в основы внешней политики, тогда можно говорить о том, что евроинтеграция прекратилась», - отметил эксперт.

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев при этом отметил, что «Если правительство само парафировало соглашение, оно имеет право его отменить. «Но я согласен, что сегодня рано говорить о изменении внешнеполитического курса», - добавил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

«С целью принятия мер по обеспечению национальной безопасности Украины, более детального изучения и разработки комплекса мер, которые необходимо осуществить для восстановления утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами-членами Содружества Независимых Государств, формирования надлежащего уровня внутреннего рынка, обеспечивающего паритетные отношения между Украиной и государствами-членами Европейского Союза, что является базовым принципом международного права и основой экономической безопасности государства... Приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским Сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, и действие решения Кабинета Министров Украины от 18 сентября в 2013 г. “О подготовке к подписанию проекта Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны», - говорится в распоряжении Кабинета министров №905-р от 21 ноября.

Сегодня, 21 ноября, в Вене Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина продолжает путь евроинтеграции.

Он отметил, что Украина сделала большую работу на этом пути. ”Мне приятно отметить, что во время моего полета в парламенте был принят еще один важный закон”, - сказал Янукович, пообещав, что в Украине этот путь будет продолжен.

Реагируя на высказывание своего австрийского коллеги, который сравнил евроинтеграцию Украины с восхождением на высокую гору и сказал, что сейчас Украине осталось лишь 50 метров, Янукович отметил, что расстояние немного больше и оно самое трудное и ответственное.

“Тот небольшой промежуток времени, за который Украина прошла очень непростой путь, он нам дал возможность сегодня представить, что этот путь положителен для Украины... Мы прошли за короткий промежуток времени очень большой путь. Я хочу сказать, что мы не бежали, и не устали за это время, мы прошли быстро, но прошли таким образом, чтобы на этом пути увидеть реально объективную оценку всего того, что мы делали. Мы не разочарованы этой работой. Более того, я убежден, что нас это еще больше вдохновляет идти дальше по этому пути”, - сказал Янукович.

“Если делать такое сравнение, как сделал Президент Фишер, о достижении вершины и т.д., то я могу сказать, что нам еще далеко до вершины идти, и я убежден, что мы прошли еще небольшое расстояние, расстояние для того, чтобы увидеть эту вершину. Видна она или не видна - сейчас еще трудно сказать, главное понятно, что мы прошли, возможно, самый легкий участок”, - сказал Янукович, добавив, что чем дальше идти - тем труднее и больше препятствий.

Но, по словам Януковича, Украину это не пугает, и у Украины есть уверенность, что страна идет верным путем. «И мы дальше будем идти по пути европейской интеграции», - сказал Президент.

18 сентября этого года Кабмин на очередном заседании одобрил проект Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, в течение 2012 года со стороны ЕС неоднократно звучала критика ситуации в Украине, в частности, применения к бывшим членам правительства выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.