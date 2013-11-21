Янукович пытается выторговать ассоциацию без решения вопроса Тимошенко - политолог

Главной целью приостановления подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - это торговля с Европой за то, чтобы ассоциация была подписана без вопроса по Тимошенко.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН политолог Андрей Окара.

Он убежден, что «распоряжение Кабмина Украины о приостановке подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС не должно рассматриваться как окончательное завершение для процесса евроинтеграции и неподписание Соглашения 28 ноября. У Януковича есть возможность изменить эту ситуацию в течение недели до утра 28 числа. Я думаю, что главная цель того, что сегодня произошло - это торговля с Европой за то, чтобы ассоциация была подписана без вопроса по Тимошенко».

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Политолог выразил мнение о том, что «распоряжение Кабмина не является каким-то окончательным решением, а есть рефлексной игрой. Янукович понимает, что у него есть еще неделя для решения тех вопросов и поэтому он чувствует себя довольно неплохо, он манипулирует евроинтеграционным процессом и, пока преимущество на его стороне, он может решить этот вопрос в течение недели, как считает нужным. Для этого необходимо, чтобы в первом чтении были приняты все еврозаконы, кроме закона по Тимошенко, а в отношении экс-премьера, то к утру 28 числа он может издать указ о ее помиловании».

Окара оценивает шансы на подписание Соглашения в Вильнюсе на уровне 30% , и считает, что говорить о провале в Вильнюсе еще рано.

Кроме этого он отметил, что «сейчас такая ситуация, когда ЕС заинтересован в том, чтобы ассоциация была подписана в Вильнюсе, но если в Вильнюсе этого не произойдет, но с украинской стороны будет заинтересованность и выполнение тех условий, которые ЕС ставит, это может произойти ранее, чем 2015 год», - убежден эксперт.