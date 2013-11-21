Кравчук: Решение Кабмина мало повлияет на евроинтеграционные стремления Украины

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

"Эта проблема - она возникла не сегодня, а еще 20 лет тому назад, когда нужно было ориентироваться не на экономику России, а на экономику Европы. Но я не вижу проблемы в том, что это распоряжение может изменить решение о евроинтеграции", - сказал Кравчук.

По его словам, украинской стороне, "действительно, нужно улучшать отношения с Россией, изменять экономическую ситуацию и после этого работать дальше в направлении евроинтеграции".

Однако при этом Кравчук предостерег, что существует «опасность: если Россия еще раз бросит нас через бедро, тогда трудно будет все объяснить».