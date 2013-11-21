Кравчук: Решение Кабмина мало повлияет на евроинтеграционные стремления Украины
19:44, 21 ноября 2013Политика
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Первый Президент Украины Леонид Кравчук считает, что сегодняшнее распоряжение Кабинета министров о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом мало повлияет на евроинтеграционные устремления Украины.
Кравчук не видит трагедии в решении Кабмина приостановить интеграцию с ЕС
Об этом он заявил в комментарии УНИАН.
"Эта проблема - она возникла не сегодня, а еще 20 лет тому назад, когда нужно было ориентироваться не на экономику России, а на экономику Европы. Но я не вижу проблемы в том, что это распоряжение может изменить решение о евроинтеграции", - сказал Кравчук.
По его словам, украинской стороне, "действительно, нужно улучшать отношения с Россией, изменять экономическую ситуацию и после этого работать дальше в направлении евроинтеграции".
Однако при этом Кравчук предостерег, что существует «опасность: если Россия еще раз бросит нас через бедро, тогда трудно будет все объяснить».
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