Украина сможет подписать Соглашение об ассоциации на любом саммите ЕС в 2014 году - ПР

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Александр Стоян.

«На сегодня ЕС ничего не предложил Украине, в частности, в части решения долговых проблем страны и кредитования Международным валютным фондом. Вместо этого он многомиллионную страну положил на одни весы с судьбой одного человека - Юлии Тимошенко, требуя решить ее вопрос. С формальной точки зрения, следующий саммит «Восточного партнерства » состоится в первой половине 2015 года, и церемонию подписания можно запланировать на этот саммит, если и ЕС, и Украина будут к этому готовы. Но есть и более оптимистичные сценарии, которые мы готовы рассматривать», - отметил парламентарий.

«Например, если мы придем к согласию с нашими европейскими партнерами относительно подписания Соглашения об ассоциации, то это можно сделать на любом из саммитов ЕС. Они, согласно пункту 3 статьи 15 Консолидированной версии соглашения о Европейском Союзе, проходят не реже двух раз в полгода. То есть лишь в 2014 году будет менее 4 возможностей для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Если на это будет согласие и Украины, и Евросоюза. Это означает, что не надо драматизировать вильнюсский саммит и говорить, что это - точка невозврата. Нет, это не так, Соглашение с ЕС можно подписать и в другие сроки в ближайшем будущем», - сказал он.

Еще одним вариантом, который тоже не стоит отбрасывать, Александр Стоян назвал заключение соглашения в рабочем порядке. «Это менее вероятный вариант, ведь нам придется делегировать полномочия на подписание Министру иностранных дел, Европейский Союз должен делегировать право подписи Верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, а страны Евросоюза - своим министрам иностранных дел. Это сложно с логистической и организационной точек зрения, но тоже не невозможно. Главное - готовность к подписанию Соглашения об ассоциации, и если она будет с обеих сторон, то найти для этого время, возможности и площадку - не такое сложное дело», - подчеркнул он.

«Не драматизируйте вильнюсский саммит. Он важный этап на пути нашей евроинтеграции, но не поворотный момент, как кое-кто хочет его представить», - подытожил народный депутат.