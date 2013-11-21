Политолог: оппозиция сама виновата в провале законопроектов по Тимошенко

Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

По его словам, сегодняшний исход событий можно было предугадать, поскольку заявления членов Партии Регионов свидетельствовали о том, что стороны не нашли согласованного варианта.

Эксперт связывает инициирование 6 законопроектов по Тимошенко попыткой оппозиционными силами создать эффект видимости работы.

«Конечно, со стороны оппозиции присутствовал эффект создания видимости работы. Интерес в том, чтобы Тимошенко вышла на свободу, выглядит далеко не убедительно. Очевидно, что она наиболее сильный представитель оппозиции - харизматическая фигура. Кому нужен такой конкурент?», - отметил он.

Кроме того, по его мнению, оппозиционные силы сделали все для того, чтобы затянуть решение указанного вопроса вплоть до сегодняшнего дня.

«О том, что создавался эффект работы говорит их готовность в последний день согласиться с любым вариантом решения вопроса Тимошенко. Зачем это было откладывать на последний день, скажите вы это на заседании рабочей группы. Тогда возможно были бы шансы», - констатировал политолог.