«УДАР» потребует возбудить дело против Азарова за приостановку подготовки к ассоциации с ЕС

"УДАР" готовит обращение в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении премьер-министра Николая Азарова за приостановку процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР", об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко.

По его словам, распоряжением о приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС правительство и премьер-министр нарушили закон об основах внешней и внутренней политики Украины и превысили служебные полномочия, а за это предусмотрена уголовная ответственность.

Он сообщил, что "УДАР" готовит обращение в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела.

"Мы требуем, чтобы премьер-министр немедленно прибыл в парламент для объяснения такого решения правительства. А Верховная Рада должна рассмотреть вопрос об ответственности правительства. Также в парламент должен завтра прийти Президент Янукович, который собственно несет личную ответственность за срыв евроинтеграции, - подчеркнул Кличко. - Мы понимаем, что эта власть пренебрегает законами и выбором людей. Поэтому сегодня только граждане могут заставить ее вспомнить о национальных интересах государства. Мы призываем всех небезразличных к своему будущему украинцев выйти 24 ноября и показать власти настоящую волю людей, которую она обязана выполнять. И с этого дня начался обратной счет времени Януковича и его приспешников при власти. Мы ее изменим. Украина обязательно будет в Европе", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.