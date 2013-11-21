19.06.2018
вторник
Услуги
Реклама на сайте
Пресс-центр
Фотобанк
Мониторинг СМИ
Подписка на новости
Соцсети
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Рус
Укр
Eng
НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ ОТ ОППОЗИЦИИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ ТРИБУНУ И ПРЕЗИДИУМ ВР
16:46, 21 ноября 2013
Политика
2795
0
Подробности позже...
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Лента новостей
10:00
Смерть XXXTentacion: все что известно об убийстве 20-летнего рэпера (видео)
09:58
Сенат США принял проект бюджета Пентагона на $716 миллиардов
09:37
Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о создании Антикоррупционного суда
09:35
В Москве задержали актеров "Teaтра.doc", вышедших на акцию в поддержку Сенцова (видео)
09:29
Немецкий дистрибьютор прокомментировал продажу украинских конфет с рекламой ЧМ в России
09:26
Наводнения в Индии: 23 погибших, более 500 тысяч пострадали (фоторепортаж)
09:15
Военный ВС РФ под Мариуполем "засветил" сам себя и комплекс радиоэлектронных средств разведки (фото)
09:11
Ким Чен Ын прибыл в Китай
08:59
В Украине 15% земель страдают от засухи
08:44
Оккупированный Крым может перейти на почасовое водоснабжение из-за засухи
08:43
Госдеп после слов Трампа о "российском" Крыме объяснил свою позицию по полуострову
08:35
В Таиланде провели первую смертную казнь за последние девять лет
08:30
В Киеве сегодня ясно, температура до +30°
08:17
Перепутал с собакой: в Никополе таксист насмерть сбил ребенка и даже не остановился (видео)
08:15
На церемонии MTV Movie Awards назвали лучший фильм
08:09
В Украине сегодня без осадков, жара до +32° (карта)
07:47
Тымчук объяснил, почему Путин продолжает навязывать "чеченский сценарий" возвращения Донбасса
07:27
ВСУ на Донбассе уничтожили вражескую технику и ранили пятерых оккупантов
06:32
Японский зонд за три года добрался до астероида-пельменя
05:57
В России осужденный за крупную аферу банкир скончался в колонии, где жил в перенаселенном бараке
05:20
После перестрелки в Швеции двое мужчин умерли в больнице
04:35
В США арестовали украинку, которая вырастила марихуану на 1,4 миллиона долларов
03:28
В Майами застрелили известного 20-летнего рэпера XXXTentacion
02:50
Министр назвал недопустимой ситуацию с отключением "Uа: Первый" за долги
02:08
Жители Кривого Рога паникуют из-за возможного появления серийного убийцы девушек (видео)
01:32
Израильского экс-министра, ранее осужденного за контрабанду экстази, арестовали за шпионаж в пользу Ирана
00:49
Климкин о Донбассе: Россия стремится легитимизировать свой протекторат
00:45
Самолёт со сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе на ЧМ-2018 в России (видео)
00:10
После попытки подкупить детектива НАБУ за полмиллиона долларов задержали фигуранта дела, которого разыскивали полгода
18 июня, понедельник
23:04
Во Львовской области разоблачили завод, который подрабатывал туалетную бумагу известного производителя
23:01
Сборная Англии вырвала победу на последних минутах игры с Тунисом на ЧМ-2018
22:31
Климкин надеется, что автокефальная церковь в Украине будет создана в обозримом будущем
21:55
Москаль снова раскритиковал Супрун: назвал "просроченной", а ее реформу - "путем в морг"
21:45
Эрдоган пообещал помощь Украине в освобождении заложников и политзаключенных из РФ
21:28
"Живой скелет": в сети шокированы болезненным видом известной украинской телеведущей (фото)
21:24
Языковой спор: Киев и Будапешт проведут на этой неделе переговоры по закону об образовании
21:03
Суд арестовал пособника "ДНР" - жителя Петербурга
20:58
На Прикарпатье село восстало против настоятеля из-за ремонта местной церкви (видео)
20:48
Игроманию официально признали психическим расстройством
20:35
Украина передала генсеку ООН "список пленников Кремля"
20:27
В Черновцах полицейское авто без водителя выехало на дорогу и едва не повлекло ДТП (видео)
20:26
Украинский генерал назвал условие, при котором Путин выведет войска с Донбасса
20:13
Известная украинская танцовщица показала первое фото после родов
20:11
На Тернопольщине от отравления химикатами погибли коровы (видео)
20:09
Трамп поручил Пентагону сформировать космические войска США
19:57
Опубликовано видео, как украинские танки преодолевают водные препятствия
19:56
Валюта немного подорожает: курсы от Нацбанка
19:51
Полиция разыскивает подростков, спрыгнувших на рельсы перед поездом на станции киевского метро (видео)
19:40
В результате ДТП в Черновицкой области погибла семилетняя школьница
19:36
Цену стадиона "Черноморец" после двух неудачных попыток продажи снизили на 20%
19:32
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
19:22
Омбудсмены Украины и РФ смогут посещать "удерживаемых лиц" только на принципах паритетности и одновременности
19:14
Каждая гривня должна идти в бюджет: Кабмин и силовики придумали план по борьбе с контрабандой
19:11
Попросил меню на украинском: Слободян прокомментировал избиение пограничников в кафе Мариуполя
18:57
Денисова и Москалькова работают над "дорожной картой" посещения украинских и российских заключенных (видео)
18:53
Без очередей: в Киеве стартовала экспериментальная е-регистрация новорожденных (видео)
18:47
В Нацбанке назвали условия для отмены валютных ограничений
18:43
На Херсонщину вернулись розовые фламинго
18:35
Новый руководитель Минфина оценила реалистичность повышения "минималки"
18:34
В Харькове 13-летняя девушка отравилась таблетками для похудения
18:32
Выходные в июне: украинцы будут отдыхать четыре дня подряд
18:31
Две машины столкнулись на трассе в Житомирской области, есть погибшие (видео)
18:18
Евровидение-2019 могут перенести из Израиля в Австрию - СМИ
18:07
У Путина ответили на заявление Порошенко о создании группы для остановки "Северного потока-2"
18:03
В Госдепе США призвали Россию немедленно освободить Сенцова, Клыха, Шумкова и Балуха
18:00
Объем долговых выплат Украины в этом году вырос до 327 миллиардов гривень
17:50
В парижском поезде родился мальчик и в подарок получил бесплатный проезд до 25 лет
17:49
Друзья спасли от самоубийства поп-звезду 90-х
17:49
Банк международных расчетов: цифровые деньги могут привести к остановке интернета
17:45
На Днепропетровщине задержали мужчину, который выстрелил полицейскому в лицо
17:33
Жителей Киева напугали большие змеи на пляже (фото)
17:30
В Одесской области в море утонул 10-летний мальчик, пока за ним шла тренер-воспитатель (фото)
17:30
Трамп о мигрантах: мы не хотим того, что случилось в Европе
17:17
Стало известно, почему Нацбанк лишил регистрации платежную систему TYME
17:16
В госпиталь Киева прибыл борт с тяжелоранеными бойцами (фото)
Все новости
Развернуть
Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение
Отправить
Соглашаюсь
Продолжая просматривать www.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с
Правилами пользования сайтом
, и соглашаетесь c
Политикой конфиденциальности