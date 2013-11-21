Пойманная на членстве в КПСС Фарион сравнила себя с орлицей, а журналистов назвала гиенами (видео)
09:15, 21 ноября 2013Общество
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Депутат ВР от партии "Свобода" Ирина Фарион отказалась отвечать на вопросы журналистов о ее коммунистическом прошлом.
На вопрос журналистки одного из телеканалов, как она прокомментирует публикацию документов, подтверждающих ее членство в Коммунистической партии, Фарион засмеялась и сказала: "Никак. Орлицы не исповедуются перед гиенами".
Напомним, ранее журналисты получили в Государственном архиве Львовской области документы о членстве Фарион.
До этого депутат категорически отрицала свое членство в КПСС.
Видео: Українська Правда
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