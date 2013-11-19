Перерыв в работе Рады продолжается, заседание до сих пор не началось
12:19, 19 ноября 2013Политика
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Утреннее пленарное заседание Верховной Рады до сих пор не началось.
В Верховной Раде продолжается перерыв
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв в работе ВР был объявлен на 30 минут, однако он продолжается уже час.
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Как сообщал УНИАН, объявить перерыв попросили представители “Батькивщины” и “УДАРа” после того, как депутаты не приняли повестку дня работы парламента на текущую неделю.
Председатель ВР Владимир Рыбак пригласил руководителей фракций в свой кабинет для проведения консультаций.
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