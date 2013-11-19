Депутаты не поддержали повестку дня на неделю

10:57, 19 ноября 2013
Политика
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Народные депутаты не поддержали повестку дня заседаний Верховной Рады Украины на 19-22 ноября.

Рада не захотела голосовать за повестку дня

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало лишь 195 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

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После голосования председатель ВР Владимир Рыбак выразил мнение, что поскольку депутаты не проголосовали за этот вопрос, то они не хотят рассматривать законопроекты о лечении заключенных за рубежом, в частности экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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