Депутаты не поддержали повестку дня на неделю
10:57, 19 ноября 2013Политика
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Народные депутаты не поддержали повестку дня заседаний Верховной Рады Украины на 19-22 ноября.
Рада не захотела голосовать за повестку дня
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало лишь 195 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.
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После голосования председатель ВР Владимир Рыбак выразил мнение, что поскольку депутаты не проголосовали за этот вопрос, то они не хотят рассматривать законопроекты о лечении заключенных за рубежом, в частности экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
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