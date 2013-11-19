Саммит в Вильнюсе изменит отношения между Украиной и ТС независимо от результата - СМИ

Через десять дней в ходе саммита Восточного партнерства в Вильнюсе станет известно, подпишет ли Украина соглашение об ассоциации с ЕС, или же экономическая интеграция будет отложена как минимум на два года. Однако вне зависимости от этого отношения Украины с крупнейшим торговым партнером — Россией — изменятся.

В случае подписания Украиной СА с ЕС, страны Таможенного союза обещают применить к Киеву санкции в виде отказа от режима зоны свободной торговли, сообщает Ъ.

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Каждая из стран ТС сможет повысить пошлины в случае роста импорта из Украины в объеме, который наносит ущерб или угрожает нанесением ущерба их промышленности. "Члены ТС имеют право вносить новые исключения в режим свободной торговли в одностороннем порядке, без консультаций с Украиной",— заявил советник президента РФ Сергей Глазьев. Впрочем, по его словам, еще нет списка товаров, экспорт которых может быть затруднен.

Санкции РФ уже ощутила трубная промышленность, которой не продлили квоты на вторую половину 2013 года. Проблемы создаст и изменение технических условий для трубной продукции.

"Основная статья украинского экспорта металлургии — плоский и длинный прокат — имеет в ТС нулевые ставки, поэтому производители не заметят изменений. Незначителен будет эффект у производителей руды и угля — объемы их экспорта в ТС минимальны",— отметил аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка.

Критичной ситуация будет в машиностроении, очень сильно зависимой от российского рынка, в частности у производителей вагонов и локомотивов. В пищевом секторе проблемы возможны у молочников. "Действующая в России ставка в 20% с постепенным снижением до 15% станет серьезным барьером для украинских производителей. Меньшие опасности грозят мясной отрасли, еще меньшие — поставщикам овощей. Кондитерская и алкогольная отрасли с наименьшими потерями переживут пересмотр таможенных пошлин",— пояснил генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

Впрочем, даже если страны ТС не станут повышать пошлины или проведут точечное повышение, статус-кво в торговле с ТС не сохранится, считают в Евразийском банке развития. По их расчетам, даже в случае сохранения нынешнего режима ЗСТ без изменений, ежегодные темпы торможения украинской экономики составят около 0,92-1,38 п.п. Для сравнения: полное поднятие всех таможенных ставок ТС для украинского экспорта замедлит рост ВВП Украины на 1,13-1,56 п.п. Снижение экономики Украины, по мнению экспертов ЕАБР, вызовет прекращение кооперации в военной промышленности, авиа- и судостроении.

Еще один возможный инструмент давления — нетарифные ограничения. Его эффективность РФ уже опробовала на примере запрета ввоза продукции концерна Roshen. Аналогичные запреты заметнее всего отразятся на украинских компаниях, существенная доля продукции которых поставляется в ТС.

По оценке Института экономики и прогнозирования НАН Украины, в зоне риска находятся мясная и молочная отрасли, производство алкогольной и безалкогольной продукции, есть риски уменьшения квот на поставку металлопродукции — как полуфабрикатов, так и готового проката. В целом ущерб украинских производителей от таких действий оценивается украинскими экономистами на уровне $440 млн.

Если же в Вильнюсе будет продемонстрирован отказ Украины от европейского вектора развития, Киев как минимум сохранит нынешний режим свободной торговли со странами ТС, перечень изъятий из которого будет сокращаться. Кредиты от РФ могли бы компенсировать отсутствие финансирования МВФ и ЕС, однако до сих пор российское руководство даже не заявляло о такой возможности.

Тем не менее сохранение статус-кво не гарантирует возобновления роста украинского экспорта. Сокращение украинского экспорта в страны СНГ началось еще в 2012 году — на 3,3%, когда СА Украины с ЕС еще не стояло в повестке дня. По итогам восьми месяцев 2013 года темпы падения ускорились до 11,4%. И эксперты не исключают новых торговых конфликтов РФ с Украиной.

"Стратегическая цель России остается неизменной — полная интеграция Украины в ТС. В связи с этим отказ Украины от соглашения с ЕС будет рассматриваться как успешность политики торгового давления и признак слабости украинских властей",— считает директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин.