Российский политолог: в случае подписания Ассоциации с ЕС Кремль жестоко накажет Киев

Об этом эксперты заявили в эфире одной из радиостанций.

«По-любому остаётся ситуация: либо Украина выполнит обязательства по поводу подготовки Соглашения о политической ассоциации, либо постарается выйти в другую сторону, что также нелегко. Стране будет тяжело обеспечить гарантии и какие-то быстрые продвижения, тем более, что это тоже касается конституционных положений Украины, закона о внешней политике и т.д. Поэтому, я думаю, что тут не следовало бы бежать впереди паровоза», - сказал президент Центра «София» Владимир Лупаций.

В связи с этим, по его словам, Украине стоит рассматривать не только связанные с ассоциированным членством в ЕС варианты.

«Есть также украинский вариант присоединения. В смысле не политическая ассоциация и не Таможенный союз, но этот вариант сопряжён с мобилизационной моделью, или же даже с определённым экономическим чрезвычайным положением для Украины. Поэтому я думаю, что вариант подписания политического соглашения будет рассматриваться до последнего», - считает эксперт.

В свою очередь, по мнению российского политолога Сергея Михеева, тональность последних встреч Януковича и Путина говорит о том, что Кремль примет жесткие меры по отношению к Киеву.

«Я думаю, что такая конкретика тоже была, и, наверное, эта конкретика была и во время недавней встречи в Сочи. Мы не знаем деталей, но контекст не скрывает Россия. В случае подписания Украиной Соглашения с Евросоюзом, она примет достаточно жёсткие меры в отношении украинских товаров, а если всё-таки Украина его не подпишет, Россия готова идти на серьёзную интенсификацию экономических связей. Я думаю, обсуждались и цифры, и конкретные проекты, и общий контекст ситуации», - заявил он.