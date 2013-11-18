В Черкассах произошла авария на главном городском коллекторе

Сегодня в Черкассах в результате промывания грунтовыми водами и обвала земли была повреждена часть главного канализационного коллектора по ул. Чигиринской.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, аварийный участок достигает около 25 метров, расположен он в зеленой зоне.

Канализационный коллектор по ул. Чигиринской откачивает канализационные стоки из жилищ 70% жителей Черкасс.

Работникам КП «Черкассыводоканал» удалось локализовать аварию так, что жители города не почувствовали никаких неудобств в результате этой аварии.

По словам начальника КП «Черкассыводоканал» Сергея Овчаренко, ни один из микрорайонов города не пострадал, поскольку водоснабжение домов не прекращалось.

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На месте аварии работают бригады предприятия, которые уже смонтировали обводную линию канализационного коллектора и насос для перекачивания сточных вод. В настоящее время ведутся работы по подготовке к бурению скважины для обеспечения водоснижения. Это нужно сделать, поскольку канализационный коллектор залегает на глубине более 6 метров, а грунтовые воды находятся на уровне трех метров, и для обеспечения доступа к аварийному участку нужно делать водоснижение. Также сейчас монтируется дополнительный насосный агрегат для откачивания сточных вод из города.

По словам Овчаренко, учитывая длительный срок эксплуатации коллектора, который сдан в эксплуатацию более 40 лет тому назад, с каждым годом увеличивается количество подобных аварий. Во время замены поврежденных участков коллектора вместо железобетонных, которые не выдерживают газовой коррозии, прокладываются специальные более стойкие полиэтиленовые трубы, срок их эксплуатации достигает более 50 лет.