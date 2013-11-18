В ПР раскритиковали заявления оппозиции о "законе Тимошенко"

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Виталий Журавский.

По его словам, проект закона о лечении осужденных за границей не учитывает базовых параметров, на которых настаивает фракция ПР. «Из прессы я узнаю, что вроде оппозиционный проект закона соответствует всем нашим требованиям. Одни говорят на 90%, другие – на 99%. Арсений Петрович (Яценюк. - Ред.) договорился до того, что оппозиция уже чуть ли не насильно включила наши предложения в оппозиционный законопроект. Но это бред. На самом деле проект закона требует существенной доработки», - отметил народный депутат.

«Авторы законопроекта в существующей редакции Уголовного кодекса к ч. 2 ст. 84 добавляют ряд дополнительных характеристик тяжелой болезни и условий ее лечения. Цитирую новации представленной законодательной инициативы, детализирующие условия применения освобождения осужденного от наказания. По мнению авторов это – болезнь, которая делает невозможным соблюдение установленного уголовно-исполнительным законодательством режима отбывания наказания; надлежащее лечение такой болезни не может быть проведено в Украине; более качественное лечение может быть предоставлено в иностранном медицинском учреждении. На чей вывод по этим трем позициям должен отреагировать украинский суд? Это медицинское учреждение, которое осуществляет лечение? Или учреждение, где осужденный отбывает наказание? Или это, возможно, совместная комиссия, созданная из специалистов двух учреждений? В законопроекте ответы на поставленные вопросы отсутствуют», - сказал он.

«Если следовать логике представленного законопроекта, то следует вписать, что при наличии тяжелого заболевания у осужденного, по его желанию лечиться за рубежом создается совместная комиссия из украинских медиков, которые лечат осужденное лицо, и представителей пенитенциарной системы Украины. Наши медики должны констатировать наличие болезни и отсутствие возможностей ее лечение в Украине. А представители пенитенциарной системы – невозможность выполнения требований режима отбывания наказания. К тому же, суд должен получить подтверждение от иностранного медицинского учреждения о том, что осужденный получит более качественное лечение в иностранном медицинском учреждении, а не просто его согласие принять это лицо на лечение», - добавил политик.

По его убеждению, предлагаемые изменения в Уголовно-исполнительный кодекс, определяющие плательщика лечения за рубежом, следует дополнить положением, которое подтверждает наличие официальных доходов, достаточных для такого лечения.

«В этом документе ничего не говорится о возмещении убытков, причиненных лицу или государству. Скажем, преступник обокрал банк на десятки миллионов, потом заболел в местах лишения свободы и получил от суда право выехать из нашей страны, чтобы лечиться за большие деньги за рубежом. Без какого-либо возмещения пострадавшим. Таким образом, создается реальная возможность для различных мошенников избежать ответственности за совершенные преступления. Предусмотренный в законопроекте перечень преступлений, которые делают невозможным выезд на лечение за границу, следует дополнить целым блоком преступлений, которые наносят материальный ущерб конкретному лицу или государству», - отметил Виталий Журавский.

«У нас немало людей отбывает наказание именно за такого рода преступления. Они имеют реальную материальную возможность воспользоваться таким законом и убежать из Украины», - добавил он.

«Отдельный вопрос к авторам законопроекта. Кто будет осуществлять контроль процесса лечения осужденного за рубежом? Какое учреждение? Действующие в Украине соответствующие органы государственной власти – Государственная служба исполнения наказаний и Государственная исполнительная служба при Министерстве юстиции – такими полномочиями не наделены», – пояснил парламентарий.

«Предлагаемые механизмы в ст. 63 Уголовно-исполнительного кодекса, которые ориентированы на экстрадицию, в отношении лиц, освобожденных от наказания по болезни, применены быть не могут. Это не предусмотрено ни национальным законодательством, ни обязательными для Украины международными нормативными актами (конвенциями о правовой помощи по уголовным делам, Европейской конвенцией о надзоре за условно освобожденными от наказания и т.п.). Законопроект также не предусматривает, о чем мы неоднократно говорили, перерыва в отбывании наказаний, поскольку одно из положений проекта (ч. 5 ст. 84-1) предусматривает, что «время лечения лица могут быть зачислено в срок неотбытой части наказания, при этом один день лечения соответствует одному дню лишения свободы и двум дням ограничения свободы». По сути, получается, что суд без каких-либо оснований изменяет осужденному лицу место отбывания наказания – из колонии в Украине на иностранное медицинское учреждение. Кстати, отдельный вопрос – определение понятия «иностранное медицинское учреждение». Это клиника, где проходят стационарное лечение или амбулаторное или это профилакторий, или это представительство таких учреждений в Украине, без статуса юридического лица. Речь же идет о юридическом решении вопроса для всех осужденных, которые могут потребовать лечения за рубежом», - резюмировал политик.