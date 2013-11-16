Тимошенко заявила, что не больна ОРВИ

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что не отказывалась от запланированного на 15 ноября краткосрочного свидания со своими соратниками Арсением Яценюком, Юрием и Ириной Луценко, а также короткой встречи с членом Европарламента Яцеком Сариуш-Вольским.

Об этом она высказалась в заявлении, текст которого передан УНИАН.

«15 ноября 2013 у меня, согласно ст. 110 УИК Украины, были запланированы краткосрочное свидание и международная встреча. Но утром из телевизионных новостей я узнала, что якобы из-за острой вирусной болезни (грипп) я вроде бы отказалась от свидания и международной встреч », - сказала Тимошенко.

«В этих событиях, как в капле воды, отражается вся реальность авторитарного режима Януковича (Президент Украины - УНИАН )», - подчеркнула экс - премьер.

«Во-первых, я не болею ОРВИ (гриппом) и не отказывалась от встреч. Эта унизительная мелочная ложь, которую объявил начальник Качановской колонии, лишний раз доказывает, что Янукович не зря отметил его государственной наградой, потому что он по поручению Януковича действительно готов на любой обман или аморальный поступок», - сказала Тимошенко.

«Во-вторых, сегодня я дважды - в 10.30 и в 14.30 - письменными заявлениями проинформировала начальника колонии, что я не больна простудой. В этих заявлениях я требовала допустить ко мне тех людей, кто прибыл на краткосрочное свидание и международную встречу», - отметила экс - премьер.

«В-третьих, еще с 11.00 этого же дн , когда начальник колонии меня объявил больной простудой и не допустил ко мне посетителей, я настаивала на осмотре, но только в 13.30 ко мне пришли два врача - Ирина Фурса и лор - врач , которые осмотрели меня и убедились, что я не больна простудой. Я попросила их написать заключение, где было бы отражено, что я не болею простудой - это происходило в присутствии шестерых охранников и медсестры», - говорится в тексте заявления.

«В-четвертых, чтобы у меня не было возможности чутчуть открыть окно и передать Арсению Яценюку и семье Луценко информацию о том, что я не болею простудой и жду нашей встречи, тюремщики плотно закрыли окно и сняли с него ручки», - заверила Тимошенко.

По ее словам, «уже в 15.00 стало совершенно ясно, что тюремщики по поручению Януковича намеренно сорвали мои свидания».

«В связи с этим я написала и отправила в Харьковскую областную прокуратуру заявление о преступлении, которое совершил начальник Качановской колонии И. Колпащиков», - отметила она.

«На собственной судьбе я почувствовала преступность этой бесчеловечной системы, которая незаконным образом может лишить свободы, не пускать в суд, применять грубую физическую силу, лишать законных прав на встречи и свидания, не позволять пользоваться телефоном... Мне ни разу не дали возможности подышать свежим воздухом. И я прекрасно представляю, какие преступления и какие насилия они оказывают относительно других заключенных», - сказала Тимошенко.

«Это вооруженные и хорошо обученные преступники, одетые в мундиры солдат и офицеров, но давно уже потерявшие человеческий облик. Они готовы выполнить любой приказ: если надо будет бить - они будут бить, надо будет убивать - убьют. Они беззастенчиво оказывают насилие над всеми, кого считают опасными для себя и власти», - убеждена экс - премьер.

«Это война машин против людей: но не в фантастических рассказах, а в современной Украине. Именно поэтому легионы вооруженных силовиков, которых значительно больше, чем людей, против которых их выставляют, - сейчас обычное явление. Поэтому я прошу всех, кто способен бороться, оказывать им сопротивление. И делать это надо сейчас, потому что потом будет поздно», - призвала Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Государственная пенитенциарная служба отменила встречи Тимошенко с ее политическими соратниками, а также с вице - президентом ЕНП «В связи с тем, что осужденная Ю.В. Тимошенко болеет острой респираторной вирусной инфекцией и с целью предупреждения возможных осложнений состояния ее здоровья, посещение в настоящее время ограничено до ее выздоровления» , - заявили в ГПС Начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков позже сказал, что встречи Тимошенко отменены, чтобы сохранить здоровье Тимошенко.