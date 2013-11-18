Глава МИД Германии: Украина должна понимать, что время бежит, и оно истекает

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом глава МИД Германии заявил на заседании Советы ЕС на уровне министров иностранных дел, которое обсуждает подготовку к саммиту "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

"Мы бы хотели, чтобы Украина была ориентирована на Европу. Но для этого должны быть выполнены определенные условия", - сказал глава немецкой дипломатии.

"Это срочное обращение к Украине действовать как можно быстрее. Время бежит и оно истекает. Все в Украине должны осознавать это", - сказал глава МИД Германии.

Вестервелле подтвердил, что Германия готова принять на лечение Тимошенко, которая в настоящее время находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове.