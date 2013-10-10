Германия заявила о готовности принять Тимошенко на лечение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве.

“Германия сделала свое предложение и готова принять на лечение Тимошенко”, - сказал министр, добавив, что речь идет о гуманитарной миссии.

Вестервелле подчеркнул, что решение вопроса Тимошенко должно способствовать подписанию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

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В то же время он отказался сообщать подробности переговоров с Януковичем, в частности, приняла ли украинская сторона это предложение.