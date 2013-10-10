Германия заявила о готовности принять Тимошенко на лечение
17:38, 10 октября 2013Политика
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Германия сделала свое предложение и готова принять Тимошенко на лечение.
Гидо Вестервелле заявил, что Германия готова принять Тимошенко / Фото : europressa.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле после встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве.
“Германия сделала свое предложение и готова принять на лечение Тимошенко”, - сказал министр, добавив, что речь идет о гуманитарной миссии.
Вестервелле подчеркнул, что решение вопроса Тимошенко должно способствовать подписанию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.
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В то же время он отказался сообщать подробности переговоров с Януковичем, в частности, приняла ли украинская сторона это предложение.
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