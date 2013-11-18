Политолог: оппозиция хочет нажиться на возможном не подписании Ассоциации с ЕС

Текст Соглашения об ассоциации был по крайней мере формально воспринят всеми ключевыми субъектами как общий путь, как указатель реформ, как программа действий во внутренней и внешней политике на ближайшие 10 лет.

Об этом пишет в своем блоге на «Корреспондент.net» политолог, директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.

«Европейский выбор, хотя и в специфическом «донецком» исполнении, благодаря позиции правящей партии, постепенно приобретал легитимацию в глазах избирателя Востока и Юга. Тем самым закладывались основы для преодоления исторического раскола идентичностей и формирование целостного самосознания украинской нации в европейском «экстерьере», - отметил он.

По мнению эксперта, впервые проявлением европейских амбиций стало не продуцирование деклараций, а принятие законодательства, которое, хотя и не было совершенным, но свидетельствовало об общем движении в направлении ценностей демократии, прозрачности и подотчетности власти.

Сушко констатирует, что в общественном мнении впервые в истории независимой Украины сформировалась существенное преимущество сторонников европейского вектора развития над постсоветской ностальгией.

Между тем политолог выразил удивление, что представители оппозиции желает получить политические дивиденды от возможного не подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, действуя по принципу «мы поднимем флаг преданной евроинтеграции», - добавил он.