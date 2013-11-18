Сергей Богачев презентует новую книгу «Газовый контракт»

20 ноября в Киеве в конференц-зале Дома национального Союза писателей Украины (ул. Банковая, 2) в 17:00 состоится презентация новой книги Сергея Богачева «Газовый контракт». Это его пятая книга в жанре политического детектива, Несмотря на то, что герои и события вроде вымышлены, параллели и трактовки наших реалий более, чем любопытны и неожиданны.

Интригует и то, что Сергей Богачев ещё 6 лет назад предложил создать совместный роман известному российскому мастеру детектива Даниилу Корецкому, который в дальнейшем от этой идеи отказался, хотя и использовал эти наработки в романе «Газовый взрыв».

С тех пор Сергей Богачев сам серьёзно занялся литературной деятельностью, его рост от книги к книге очевиден. А главное – он пишет о сегодняшней украинской действительности – провинциальной и столичной, любит исторические экскурсы. В сентябре текущего года был принят в Союз писателей России, хотя заявление в Национальный Союз писателей Украины подал значительно раньше, оно пока не рассмотрено. А «Газовый контракт» является книгой явно украинского автора, чтобы в этом убедиться – достаточно её прочесть.

Интересно, что автор сам при этом активно участвует в водовороте современной политической жизни, а год назад избран секретарём Донецкого горсовета. .

Несмотря на серьёзность названия, в романе бушуют смертельные страсти. В нем много любви, интриг, в меру философии, нет политической заангажированности, а главное - детектив держит читателя в напряжении до последней страницы.

СПРАВКА:

Богачев Сергей Валентинович:

- экономист, доктор наук, профессор Донецкого национального технического университета, академик АЭН Украины;

- участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, командовал батальоном в 1987 году в Чернобыле, ракетным дивизионом в 1988 году на южных границах СССР;

- член Национального союза журналистов Украины, член Союза писателей России; автор книг «Переплет», «Переход», «Мизер с тузами», «Ударная волна», «Газовый контракт».

- секретарь Донецкого городского Совета народных депутатов.

Персональный сайт: http://bogachov.com.ua/

Аккредитация на презентацию книги:

Каменюк Михаил Феодосиевич - секретарь НСПУ, тел: 097 502 12 74