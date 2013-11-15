Янукович по телефону говорил с Баррозу о евроинтеграции

14:02, 15 ноября 2013
Политика
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Виктор Янукович по телефону обсудил с Жозе Мануэлем Баррозу подготовку к саммиту в Вильнюсе

Президенты обсудили подготовку к Саммиту «Восточного партнерства»

Состоялся телефонный разговор Президента Украины Виктора Януковича с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу.

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Президенты обсудили вопросы европейской интеграции Украины в контексте подготовки к Саммиту «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

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