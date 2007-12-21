Черновецкий не считает захват Днепровской РГА «проблемой для Киева»

Мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ не считает инцидент с захватом помещений Днепровской районной государственной администрации «проблемой для Киева».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Так, на просьбу журналистов объяснить, что происходит в Днепровской районной госадминистрации Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Я скажу вам то, что я знаю, и то, что знаете вы».

Он напомнил, что существует Указ Президента Украины и решение апелляционного суда, согласно которым, Александр СОТНИКОВ уволен с должности председателя Днепровской райадминистрации.

«Я к нему ничего личного не имею, и у меня нет никаких претензий по назначению нового человека. Но он этот Указ Президента не выполняет, и у него есть свои представления о том, как он собирается работать в Украине, игнорируя очень высокого уровня нормативный акт», - отметил мэр Киева.

Он сообщил, что имеет «отрывочные какие-то сведения» от представителей разных фракций Киевсовета о вчерашних событиях в Днепровской РГА, но не может их сейчас озвучить.

«Потом, это не проблема для Киева. Поверьте, Киев живет, и мы управляем Днепровским районом», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. 13 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО освободил А.СОТНИКОВА от должности председателя Днепровской райгосадминистрации Киева.

Согласно документу, А.СОТНИКОВ уволен в связи с постановлением Киевского апелляционного административного суда от 4 декабря 2007 года - оставить без изменений решение суда первой инстанции, которым признано противоправным и отменено решение Днепровского районного в г. Киеве совета V созыва от 20 апреля 2006 года «Об избрании председателем Днепровского районного в городе Киеве совета V созыва Александра СОТНИКОВА».

18 декабря на пленарном заседании сессии Днепровского райсовета ее председателем была избрана Оксана МЫСОВСКАЯ.

Фракции Партии регионов и Блока Виталия Кличко в Киевсовета заявили о фальсификации голосования за нового председателя райсовета.

Депутат Киевсовета Александр БРИГИНЕЦ сообщил, что 20 декабря после завершения рабочего дня в здание райгосадминистрации пришли люди, которых привел и.о. заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимир ГОЛОВАЧ. По его словам, прибывшие попросили работников РГА, которые еще оставались на работе, освободить кабинеты. На дверях руководства райадминистрации они сменили замки. В результате силовых действий пострадали несколько человек, среди которых бывший председатель РДА А.СОТНИКОВ, и.о. главы Сергей СЕРГИЙЧУК и депутаты райсовета и горсовета, приехавшие в администрацию. По вызову депутатов и работников госадминистрации на место событий прибыли правоохранительные органы. По состоянию на утро сегодняшнего дня, все двери руководителей района были опечатаны и туда никого не пускают.

Ряд депутатов Днепровского районного совета Киева обратились к Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел с просьбой провести расследование по факту захвата здания Днепровской райгосадминистрации.