Сегодня ЦИК должна уничтожить видеозаписи с выборов 2012 года

Сегодня, 15 ноября, ЦИК, согласно действующему законодательству, уничтожит материалы видеонаблюдения, созданные во время очередных выборов народных депутатов в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, 13 ноября исполнился год с тех пор, как Центральная избирательная комиссия официально обнародовала результаты очередных выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года. В отличие от всех предыдущих, эти выборы проводились с использованием системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения для наблюдения за организацией проведения голосования и подсчета голосов на обычных избирательных участках в день голосования согласно закону Украины "Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года". В соответствии с частью третьей статьи 6 упомянутого закона, информация, созданная с использованием системы видеонаблюдения, хранится Центральной избирательной комиссией в течение одного года со дня официального обнародования результатов выборов народных депутатов Украины, после чего подлежит уничтожению.

Таким образом, говорится в сообщении, с 14 ноября ЦИК лишена законных оснований для обеспечения дальнейшего хранения указанной информации. Продолжение такого хранения стало бы нарушением закона, отмечают в ЦИК. Исходя из этого, во исполнение соответствующего предписания Закона Украины "Об особенностях обеспечения открытости, прозрачности и демократичности выборов народных депутатов Украины 28 октября 2012 года", ЦИК 8 ноября 2013 года приняла постановление № 316 "Об уничтожении информации, созданной с использованием системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения на выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года". Это постановление было поддержано всеми членами Комиссии единогласно.

В ЦИК в то же время отмечают, что дальнейшее хранение материалов видеонаблюдения невозможно и по другим причинам. Так, хранение указанных материалов обеспечивается не самой Центральной избирательной комиссией, а ЧАО "Ситроникс информационные технологии Украина" на основании соответствующего договора, заключенного летом 2012 года. Договорные обязательства этого общества перед Комиссией относительно хранения информации, созданной с использованием системы видеонаблюдения, завершаются 15 ноября 2013 года.

Продлить действие соответствующего договора также невозможно, поскольку бюджетные назначения для финансирования дальнейшего хранения видеоинформации Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" Комиссии не установлены. Следовательно, дальнейшее финансирование соответствующих услуг могло бы в будущем трактоваться контролирующими органами как нецелевое использование бюджетных средств.

Разделяя позицию о целесообразности продления срока дальнейшего хранения материалов видеонаблюдения, ЦИК неоднократно подчеркивала это в течение прошлого года. Об этом члены Комиссии систематически информировали общественность, принимая участие в заседаниях профильных комитетов Верховной Рады Украины, разнообразных круглых столах и общаясь с представителями средств массовой информации.

По теме: "Свободовец" просит ЦИК не удалять видео с выборов на округе №223

Но позитивное решение этого вопроса стало бы возможным лишь в случае своевременного внесения соответствующих изменений в действующий закон или принятия нового законодательного акта. При этом, как известно, ЦИК не является субъектом права законодательной инициативы. А следовательно, не может и не имеет возможности в установленном порядке инициировать изменения законодательства, в том числе и в части продления срока дальнейшего хранения материалов видеонаблюдения.

ЦИК отмечает, что за год, прошедший после обнародования результатов очередных выборов народных депутатов Украины 2012 года, только в ноябре 2013 года в Верховной Раде Украины по этому поводу был зарегистрирован законопроект, предусматривающий продление срока хранения информации, созданной с использованием системы видеонаблюдения, от одного до пяти лет. Центральная избирательная комиссия выражает сожаление по поводу того, что эта законодательная инициатива, учитывая время ее оформления, априори не могла решить вопрос продления срока хранения материалов видеонаблюдения. Следовательно, Комиссия вынуждена констатировать, что юридические основания для дальнейшего хранения видеоматериалов на сегодняшний день отсутствуют.

Одновременно ЦИК надеется, что, в случае принятия нового закона о применении системы видеонаблюдения при проведении предстоящих выборов, таким законом обязательно будет предусмотрено и хранение соответствующих видеоматериалов в течение пятилетнего срока хранения избирательной документации.

«Комиссия также выражает благодарность всем политическим силам и отдельным народным депутатам Украины за понимание ее позиции, не безразличие к проблеме продления срока хранения информации, созданной с использованием системы видеонаблюдения в 2012 году, и попытки решить этот вопрос положительно», - отмечается в сообщении.

ЦИК также сообщает, что по состоянию на 14 ноября 2013 года в Центральную избирательную комиссию поступило 39 обращений с просьбой предоставить информацию, полученную с использованием системы видеонаблюдения на участках во время очередных выборов. Среди них: 2 запроса от политических партий – субъектов избирательного процесса, 26 – от кандидатов в народные депутаты Украины, зарегистрированных в мажоритарных округах, 3 – от правоохранительных органов, 3 – от судов, 2 – от народных депутатов Украины, по 1 – от депутата местного совета, физического лица и председателя ОИК одномандатного избирательного округа № 108 (Луганская область). Все эти запросы были рассмотрены в установленном порядке.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября 2013 г. Народный депутат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко направил обращение к Министерству внутренних дел Украины и Центральной избирательной комиссии относительно хранения видеозаписей, сделанных на избирательных участках в 223-ом округе во время выборов 28 октября 2012 года, учитывая важность этих записей для расследования фактов фальсификаций.

В своем обращении депутат отмечает, что 11 ноября 2012 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту подделки избирательных документов и их использования, что повлияло на результаты голосования избирателей в пределах одномандатного избирательного округа № 223. В настоящее время по этому уголовному делу ведется досудебное следствие и принимаются соответствующие меры, направленные на установление объективной истины и привлечение виновных лиц к ответственности.

“… сейчас компетентные правоохранительные органы в ходе досудебного следствия проводят сбор, исследование и оценку доказательств с целью установления объективной истины и раскрытия преступления, а информация, созданная с использованием системы видеонаблюдения, видеозаписи и трансляции изображения на выборах народных депутатов Украины 28 октября 2012 года, подлежащая полному уничтожению, является доказательствами, которые могут быть средствами для раскрытия преступления и выявления виновных”, - подчеркивает народный депутат.