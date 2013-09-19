Оппозиция вряд ли защитит результаты президентских выборов - политолог

"Мы видим, что три оппозиционные политические партии ("УДАР", "Свобода", "Батькивщина" - ред.) уже сейчас находятся между собой в конкуренции. Смогут ли они во втором туре защитить результаты выборов - это сомнительно. Как по мне, все же было бы более правильным, чтобы оппозиция предложила единую команду, единую программу и конечно единого кандидата в президенты", - рассказал Матвиенко в комментарии Gazeta.ua.

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По прогнозам политолога, во второй тур может выйти лидер "УДАРа" Виталий Кличко.

"Единый кандидат должен быть, если однотуровая система. Вероятно, что правящее большинство может попытаться предложить эту однотурову систему. Если будет два тура, то в этом случае уже сейчас можем спрогнозировать представитель какой политической силы выйдет во второй тур. Если будет баллотироваться сама Юлия Владимировна, что маловероятно, то в этом случае это будет за ней. Если нет, то это будет Виталий Кличко", - отметил он.

"Сейчас есть набор людей - Тимошенко, Яценюк, Кличко, Тягнибок. Меньшие шансы имеют такие персонажи, как Катеринчук, Порошенко. Хотя, если бы поставили на кого-то нового, то шансы были бы лучше. У Кличко остается проблемой перспектива его регистрации. Хотя партия "УДАР" говорит, что никакой проблемы нет. Но из-за того, что об этом так много и долго говорят у меня лично вызывает беспокойство. У Яценюка большие имиджевые проблемы и ему сложно. Тимошенко не известно зарегистрируют ли так же, как и Кличко. Итак, они сознательно делают все возможное, чтобы никакой другой кандидат вообще не появился на этом горизонте", - добавил он.

Напомним, Юлия Тимошенко считает, что оппозиция не должна выдвигать единого кандидата на выборах президента в 2015 году. Экс-премьер заявляла, что оппозиция имеет пять кандидатов в президенты, которые воспринимают ее конкурентом.