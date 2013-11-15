Чечетов обозвал "Батьківщину" тоталитарной сектой

Такое мнение политик высказал в эфире телеканала ТВi, пишет Gazeta.ua.

В частности, Чечетов заверил, что все решения в Партии регионов принимаются после обсуждения и высказывания различных точек зрения.

"У нас решения принимаются коллегиально", - сказал нардеп.

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Он уточнил, какое место он занимает в структуре правящей политсилы.

"Просто я выполняю роль координатора, который обеспечивает выполнение ранее принятых решений", - отметил Чечетов.

По его словам, Партия регионов - не тоталитарная секта, а вот "Батьківщина" подчиняется воле одного человека.

"Ни Ефремов, ни Чечетов не принимают решения, в отличие от тоталитарных сект вроде "Батьківщини", где все решает один человек", - подчеркнул "регионал".

Парламентарий также опроверг тезисы о том, что именно он решает судьбу законопроектов — будут они проголосованы или нет.