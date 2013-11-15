Чечетов обозвал "Батьківщину" тоталитарной сектой
Народный депутат от парламентской фракции Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что его политсила является демократической. Зато оппозиционное Всеукраинское объединение "Батьківщина", по его словам - это "тоталитарная секта".
Такое мнение политик высказал в эфире телеканала ТВi, пишет Gazeta.ua.
В частности, Чечетов заверил, что все решения в Партии регионов принимаются после обсуждения и высказывания различных точек зрения.
"У нас решения принимаются коллегиально", - сказал нардеп.
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Он уточнил, какое место он занимает в структуре правящей политсилы.
"Просто я выполняю роль координатора, который обеспечивает выполнение ранее принятых решений", - отметил Чечетов.
По его словам, Партия регионов - не тоталитарная секта, а вот "Батьківщина" подчиняется воле одного человека.
"Ни Ефремов, ни Чечетов не принимают решения, в отличие от тоталитарных сект вроде "Батьківщини", где все решает один человек", - подчеркнул "регионал".
Парламентарий также опроверг тезисы о том, что именно он решает судьбу законопроектов — будут они проголосованы или нет.