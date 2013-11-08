Чечетов: ПР не будет стоять на коленях перед Европой

Об этом в эфире телеканала ТВi заявил народный депутат от фракции Партии регионов Михаил Чечетов, пишет Gazeta.ua.

"Естественно, что мы сами не можем принять законы. Когда у Партии регионов спрашивают, что сегодня произошло, я говорю: "Вы знаете, Партия регионов так быстро ведет Украину в Европу, что оппозиция за нами не успевает", - отметил Чечетов.

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По его словам, оппозиционеры больше заняты митингами и демонстрациями, чем евроинтеграцией.

Кроме того, комментируя призывы миссии Кокса-Квасьневского и Юлии Тимошенко поддержать тот или иной законопроект и уложиться в определенные сроки, "регионал" сказал: "А что было бы, если бы Ходорковский позвонил в Думу и сказал: "Голосуйте так!"?"

"Зачем так унижать нашу страну? Мы не потерпим такого унижения, чтобы кто-то из тюрьмы руководил парламентом", - подчеркнул нардеп.

Он также заверил, что фракция Партии регионов "не будет стоять на коленях перед Западом, чтобы кто-то из заграницы указывал ей, как голосовать".

"Самая крупная фракция — это фракция Партии регионов. Кокс и Квасьневский ни разу не встретились с нами! Такое впечатление, что они лоббируют какой-то свой личный интерес", - резюмировал Чечетов.

Как сообщалось ранее, 7 ноября мониторинговая миссия Европарламента в лице Пэта Кокса и Александра Квасьневского по приглашению лидеров оппозиционных сил посетила Верховную Раду, где было запланировано голосование за "законопроекты Тимошенко".

Как сообщил заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский, миссия определила сроки для принятия решений, которые необходимы для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Сегодня это практически вторник-среда, окончательные дня для принятия этих трех основных пакетных законопроектов (речь идет о законопроекте о прокуратуре, законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство и по лечению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за границей - УНИАН)", - подчеркнул он.