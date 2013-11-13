Официальный курс валют на 14 ноября
18:59, 13 ноября 2013Политика
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Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины.
НБУ установил курс гривны / Фото : poltava.pl.ua
На 14 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 799.3000 (на 13 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1072.2609 (на 13 ноября – 1073.6198)
10 RUR – 2.4355 (на 13 ноября – 2.4363)
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