Консул: Украинцам после соглашения с ЕС придется ездить в РФ по загранпаспортам

Об этом заявил генеральный консул РФ в Крыму Вячеслав Светличный, пишет Росбалт со ссылкой на Sevas.ru.

Он подчеркнул, что речи о вводе визового режима между Украиной и Россией на сегодня не идет. "Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался, что виз в обозримом будущем не будет. Но то, что въезд возможен по загранпаспортам, — этот вопрос обсуждается", — отметил глава ведомства.

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Ранее сообщалось, что Киев вышел на завершающий этап подготовки проекта итоговой декларации с Европейским союзом, которую огласят на саммите в Вильнюсе в конце ноября. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Олефиров.

По его словам, на заседании экспертов был подготовлен проект итоговой декларации "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Также Олефиров заверил, что уже есть решение о подписании соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также о временном применении некоторых положений данного соглашения до полноценной ратификации.