Довгий заявил, что Черновецкий раздает гречку уже 10 лет

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что раздача пайков киевлянам от имени Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и его блока – это регулярные акции, которые проводятся независимо от выборов на протяжении последних 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я информирую, что последние 10 лет независимо от того, был ли Леонид Михайлович в оппозиции или во власти, бесперебойно два раза в год все люди социально незащищенные, о которых вы говорите, а это сотни тысяч киевлян, получают ту или иную помощь. Это никак не привязано ни к каким перевыборам, и любая информация, которая подается таким образом (обвинение Блока Виталия Кличко о подкупе избирателей – УНИАН), является ни чем иным, как провокация», - сказал О.ДОВГИЙ.

По его словам, на протяжении последних двух с половиной лет – то есть с тех пор, как он работает в команде Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО – было проведено шесть подобных акций.

О.ДОВГИЙ также подчеркнул, что подобная помощь киевлянам не предоставляется только в избирательный период, поскольку тогда такие действия могут трактоваться как подкуп избирателей.

О.ДОВГИЙ также отметил, что акции проводятся не за бюджетный счет.

«Эта акция проводится исключительно в соответствии с законодательством и не за счет бюджетных средств, а исключительно за благотворительные средства, за средства как лично Леонида Михайловича, так и других членов команды», – сообщил секретарь Киевсовета.

Как сообщалось, на прошлой неделе пресс-служба Блока Виталия Кличко распространила сообщение, в котором назвала раздачу пайков Блоком Леонида Черновицкого «подкупом избирателей» и «агитационной технологией» и обвинила городского председателя Киева в злоупотреблении служебным положением.